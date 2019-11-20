查賄座談 蔡清祥：有對價就查辦

法務部長蔡清祥出席台南地區查賄座談會。 （記者王俊忠翻攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署昨天召開明年正副總統與立委選舉查察賄選座談會，法務部長蔡清祥、最高檢檢察長江惠民出席提示工作要領。對於過去三十元價值的查賄標準，蔡清祥表示，三十元價值只是作為查賄參考，如有對價關係，不論價值高低，檢方都會追查到底，會視個案案情而定。

30元查賄標準 只是一個參考

蔡清祥強調，過去所謂三十元的查賄標準，只是一個參考，並非絕對值，查賄是著重在候選人送給選民的物品價值能否影響、左右選民投票意願？即是所謂對價關係，假設送的東西有對價關係，不論價值高低，一定查辦到底。

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不論價值高低 一定查辦到底

台南地檢署昨天邀集台南地區檢、警、調、政風等單位主管召開查賄座談會。蔡清祥表示，法務部已訂頒選舉查察工作綱領，各查察機關應嚴查利用金錢、暴力影響選舉的案件，此次選舉面臨境外勢力、資金、賭盤介入，查察賄選務必公平公正公開，妥善運用科技偵查方法，反賄選宣導要有嚇阻效果，讓民眾不敢、不必、不能有賄選行為。另外對於賭盤查緝，要集思廣益找出有效的查緝方法，給民眾最有感的查賄作為，維護選舉公平。

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