為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

查賄座談 蔡清祥：有對價就查辦

法務部長蔡清祥出席台南地區查賄座談會。 （記者王俊忠翻攝）

法務部長蔡清祥出席台南地區查賄座談會。 （記者王俊忠翻攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署昨天召開明年正副總統與立委選舉查察賄選座談會，法務部長蔡清祥、最高檢檢察長江惠民出席提示工作要領。對於過去三十元價值的查賄標準，蔡清祥表示，三十元價值只是作為查賄參考，如有對價關係，不論價值高低，檢方都會追查到底，會視個案案情而定。

30元查賄標準 只是一個參考

蔡清祥強調，過去所謂三十元的查賄標準，只是一個參考，並非絕對值，查賄是著重在候選人送給選民的物品價值能否影響、左右選民投票意願？即是所謂對價關係，假設送的東西有對價關係，不論價值高低，一定查辦到底。

不論價值高低 一定查辦到底

台南地檢署昨天邀集台南地區檢、警、調、政風等單位主管召開查賄座談會。蔡清祥表示，法務部已訂頒選舉查察工作綱領，各查察機關應嚴查利用金錢、暴力影響選舉的案件，此次選舉面臨境外勢力、資金、賭盤介入，查察賄選務必公平公正公開，妥善運用科技偵查方法，反賄選宣導要有嚇阻效果，讓民眾不敢、不必、不能有賄選行為。另外對於賭盤查緝，要集思廣益找出有效的查緝方法，給民眾最有感的查賄作為，維護選舉公平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播