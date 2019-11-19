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69歲女運將連撞14機車 游泳教練慘斷腿命危

曾姓女計程車司機連撞14輛機車，林姓游泳教練被撞失去呼吸心跳，急救後搶回一命。（記者鄭景議翻攝）

曾姓女計程車司機連撞14輛機車，林姓游泳教練被撞失去呼吸心跳，急救後搶回一命。（記者鄭景議翻攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕曾姓女子為了家計，已69歲了仍在開計程車，昨下午5點半，曾女開車行經台北市吉林國小前，計程車忽然失控，連撞14輛機車，吉林國小50歲林姓游泳教練準備騎車返家，慘遭池魚之殃，左小腿被撞斷，當場失去呼吸心跳，急救後搶回一命，但昏迷指數3命危，在醫院搶救中。

失去呼吸心跳 搶回一命急救中

警方調查，曾女駕駛計程車行經長春路吉林國小門口時，車輛忽然失控衝到對向，撞倒路旁停放的14輛機車；當時準備騎車回家的林姓教練也遭波及，左小腿被撞斷，全身多處擦挫傷，林男頭部與軀體受到劇烈撞擊，當場昏倒失去呼吸心跳。

附近民眾報警，救護人員對林施以心肺復甦術後送醫，林男經搶救恢復心跳，仍昏迷中。

林男是吉林國小游泳社團教練，下課後在校門口被撞，家屬趕往醫院悲慟不已。

女運將酒測值0 稱煞車失靈

肇事的曾女沒有受傷，事後自行爬出車外，她告訴警方，計程車煞車失靈才釀禍。曾女酒測值0，警方先將她依業務過失傷害罪嫌送辦，並釐清車禍原因。

警方依業務過失傷害罪嫌送辦

據了解，曾女開計程車已10多年，她疑因家庭經濟狀況不佳，年近7旬仍需開車貼補家用；警方擔心後續賠償問題，詢問曾女家庭經濟狀況，只見她滿臉愁容不願多談。

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