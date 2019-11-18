劫匪租車變裝設斷點 搶銀行沒得半毛判5年

男子宋澄鑫涉搶劫台南一家銀行財物未遂，逃離現場的身影被監視器錄下。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕男子宋澄鑫因缺錢花用，將歪腦筋動到銀行上，他偷車牌，又租小貨車和機車，用小貨車載機車，還把機車與安全帽噴漆，特意從住處搭3段計程車取機車，且不斷變裝，企圖設下追緝斷點。後來騎作案機車到永康區的第一銀行、分持刀槍欲搶劫財物，幸保全按下警鈴、銀行副理敲桌吶喊，宋男大費周章分毫未得，狼狽逃離，警方循線查獲宋嫌，這名最悲情的強盜犯日前還被台南高分院依加重強盜未遂、竊盜等罪判5年有期徒刑。

租車噴漆 換掛贓車牌

檢警調查，宋澄鑫因經濟陷困境，為謀錢財鋌而走險，2016年12月19日中午之前在台南市某地偷走1輛張姓車主所有的機車車牌。

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同年12月18日下午1點許，宋嫌先在南市租小貨車，當天下午開小貨車到高雄市租車行，再租用白、淺棕色的機車，把這機車放到小貨車後車斗，並用帆布覆蓋整個後車斗、遮蔽機車。當晚開小貨車回台南，把機車載到安南區義吉街附近的草叢藏放。

規避查緝 搭3段計程車

12月19日上午10點半，宋嫌從台南大樓住處離開，先搭計程車到安平區，走到安平運河旁的變電箱後方換穿另套衣褲，把1袋物品丟入運河；近中午12點，宋再搭計程車到北區和緯路、海安路口下車；中午12點03分，再搭計程車到安南區，走到義吉街草叢，先把整輛機車與安全帽包膜，再拿備妥的2罐鐵灰色噴漆，把白、淺棕色機車與白色安全帽都噴成鐵灰色外觀，並掛上先前偷來的贓車牌。

12月19日下午2點許，宋嫌騎變裝的機車抵達南市永康區第一銀行，拿手槍與西瓜刀指著銀行保全員，再跑進銀行櫃台行搶，保全員機警按下警鈴、銀行洪姓副理敲桌吶喊，宋見狀罷手、快步離開銀行，騎作案機車逃離。宋把作案機車撕去鐵灰色漆包膜，還原成白、淺棕車色，再載到高雄租車行，若無其事的歸還。

行搶未得手 反被嚇跑

警方獲報後循線調閱相關監視器影像，2017年1月逮捕宋嫌，並在他的住處搜得1把玩具槍彈、作案工具1批。辦案人員暗諷搶嫌費盡心力與金錢設計1套規避查緝的犯案途徑，結果分文未得，堪稱是史上最悲情的強盜犯。

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