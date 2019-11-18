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裁罰6千元／PO 總統官邸裝修假新聞 求輕罰駁回

基隆地方法院認定藍女散佈謠言屬實，且原判決於合理範圍內，駁回上訴。（記者吳昇儒攝）

基隆地方法院認定藍女散佈謠言屬實，且原判決於合理範圍內，駁回上訴。（記者吳昇儒攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市藍姓女子今年5月到8月間在臉書社團公開張貼蔡英文總統照片，並標註「修官邸1億2千萬…買車4千萬」等不實謠言，9月被簡易庭裁罰6千元。藍女不服上訴，向法官指稱有憂鬱症且領有輕度身心障礙證明，希望法官輕判。基隆地方法院認定藍女散佈謠言屬實，原判決合理，駁回上訴。

影響公眾安寧 明顯違法

警方調查，藍女在臉書社團「神力女超人挺藍粉絲團」內，張貼蔡英文總統照片，並在照片上註明「淫亂台灣同性同婚愛滋樂團不知羞恥」、「修官邸1億2千萬超過前3任16年總和8千萬買車4 千萬」等散佈不實消息謠言，且有1千多人按讚及200多則留言，可見已經上千人閱覽，並經閱覽者轉貼而擴散，顯已足以影響公眾安寧，明顯違法；且總統府已於同年3月澄清，該新聞為假新聞，2015年就曾傳出該訊息，是不實的舊聞，依違反社會秩序維護法將藍女函送法辦。

今年9月，基隆地方法院簡易庭裁定散佈謠言的藍女，需罰6千元，藍女不服提起上訴。

藍女向法官表示，自己承認犯行，但因為罹有憂鬱症又領有輕度身心障礙手冊，加上家境困難是低收入戶，希望法官能夠予以免罰或輕罰。

法院審理時檢視藍女提出的憂鬱症就醫資料，但僅能證明她曾因腦部動脈瘤到醫院就醫，與憂鬱症無關，而身心障礙也屬輕度，無從證明她貼文時，有不能辨識自己行為的情形；加上藍女與警員對談均能應答，難認定行為時有辨識能力下降的情況。

法官認為，該條款法定最高罰鍰是3萬元，縱使藍女是低收入戶，原判決裁罰6千元並無不當，駁回上訴。

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