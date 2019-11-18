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首頁　>　社會

「防狼任務」主角女警 偷查他人前科

新竹縣政府拍攝「防狼任務」微電影時，請來高顏 值的羅姓正妹警員示範防狼招式。（記者蔡彰盛翻攝、取自「防狼任務」影片、資料照）

新竹縣政府拍攝「防狼任務」微電影時，請來高顏 值的羅姓正妹警員示範防狼招式。（記者蔡彰盛翻攝、取自「防狼任務」影片、資料照）

2019-11-18 05:30:00

涉犯洩密罪 被害人不追究 檢方緩起訴1年處分

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾被新竹縣政府選為微電影女主角的高顏值羅姓正妹女警，代男友家屬處理交通事故時，擅自查詢當事人前科資料，被新竹縣警局查獲並移送檢方，新竹地檢署認為羅員涉犯洩密罪，考量她深表悔悟，給予緩起訴1年處分。

幫男友家屬處理交通事故

檢方調查，羅員為新竹縣警局偵查佐，今年4月11日下午6點多，她在竹北市六家派出所任內，代男友家屬處理與許姓男子間的交通事故時，竟擅自查詢許男前科資料，致許男個資外洩，全案經新竹縣政府警察局移送新竹地檢署偵辦。

檢方認為，羅員本應注意犯罪前科是個人資料，應予保密，且依其個人學識、工作經歷，並無不能注意情形，全案經羅員坦承不諱，檢方認為羅員所為，觸犯刑法過失洩漏國防以外秘密罪，審酌她並無前科，因一時失慮而犯案，並坦承犯行，深表悔悟，考量犯罪情節輕微，被害人許男亦具狀聲明不追究等，給予緩起訴1年處分，羅員應於緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付1萬元。

羅員︰會深切反省

2年前新竹縣政府政風處結合警察局和教育處拍攝「防狼任務」微電影時，曾請高顏值的羅員示範防狼招式。羅員昨說，對本案她會深切反省。

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