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撞車著火門卡死 男眼睜睜見摯愛燒死

廖姓駕駛脫困後，衝到副駕駛座試圖救出女友，但車門卡住，車輛陷入火海。（記者吳仁捷翻攝）

廖姓駕駛脫困後，衝到副駕駛座試圖救出女友，但車門卡住，車輛陷入火海。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市廖姓男子昨下午駕駛豐田轎車載女友陳女外出，途經中興橋新北市三重端橋頭，座車與另一輛侯姓男子駕駛的賓士車擦撞，豐田車撞上分隔島翻覆起火，陳女葬身火窟；據指出，陳女是剛離婚的單親媽媽，和廖男剛認識交往，原本才要快樂迎接第二春，不料竟遭遇死劫，事發當時，先逃出車外的廖男衝去開門搶救女友，但車門卡住拉不開，隨後火勢擴大延燒再也無法靠近。

單親媽才想迎第二春...

依橋面監視器，47歲廖男所駕駛豐田轎車原本行駛內側往新莊方向車道，車禍前疑因驚覺走錯路，突跨越槽化線，變換到外側往三重中正南路、環河北路車道，結果廖的車擦撞賓士車後翻車，再往前追撞另輛貨運車。警方將廖男、侯男暫列過失致死嫌疑人，全案進一步調查中。

開車男友涉過失致死 送辦

事發時，廖男先脫困，衝到副駕駛座試圖拉開車門救人，但卡住拉不開，廖往後跌了幾步差點跌倒，警、消趕抵時，翻覆車輛陷入火海，廖情緒激動要警、消救人，但火勢猛烈，無法靠近。

據了解，43歲陳女育有一名7歲女兒，疑與前夫個性不合離婚後，與廖男相識交往，勇敢追求真愛。她昨原本要到三重一處貨運站領貨；豐田轎車車主是陳女母親，將車借給女兒使用。

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