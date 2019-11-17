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舞孃爆天機：第三點從未穿幫

蘇坤霖年輕時只有45公斤。（記者鄭旭凱攝及翻攝）

蘇坤霖年輕時只有45公斤。（記者鄭旭凱攝及翻攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕脫衣舞孃時代扮成「瑪麗蓮夢露」紅遍中台灣的蘇坤霖，為什麼以一介男兒扮成歌舞女郎還會紅極一時？蘇坤霖說，即使看過他百場演出的客人，絕對看不到他露3點，「越看不到、客人越好奇」，他的扮相和演出走火辣風，也因他其實是個男人，一點心理負擔也沒有，演出自然加上本來就有舞蹈根底，「紅得絕對有道理」。

蘇坤霖說，他17歲時拜知名作曲家黃三元為師學唱歌，也向藝名「應該」的老師學舞蹈，一開始隨著歌舞團在彰化縣員林鎮車站前的「新月歌廳」演出，為了伴舞開始反串女舞者，只在開場的時候跳個舞湊人數、炒熱氣氛。

60年代 跳一場就賺3500

後來表演節目中加入搞笑反串秀，他五官清秀、雙腿纖細沒腿毛，被老師相中做為反串秀主角，節目最後都會故意穿幫一下、讓全場笑翻。後來「脫衣舞」盛行，他決定以「瑪麗蓮夢露」造型登台，價碼不可同日而語，為了不讓觀眾知道他的男性身分，不再故意穿幫。

蘇坤霖說，當年歌舞團員工月入約1500元，至於歌手，每一場有700元，一天跑個8、9場可進帳6000元；脫衣舞孃的薪水就更不得了，每一場演出基本價3500元，如果「全露」一場5000元，一天進帳2、3萬元不算稀奇。但「全露」違法，他也不適合，所以尺度一定是3點不露。

80多歲李姓民眾說，當年脫衣舞確實很風靡，廟會野台戲、康樂隊、婚禮場合都流行，甚至喪禮也有人請脫衣舞表演，理由是死者生前就很愛看，整場秀都以「笑虧劇」為主，穿插歌星、歌手的演出，脫衣舞則是最後壓軸。

蘇坤霖當年模仿「瑪麗蓮夢露」造型闖蕩清涼歌舞界。（記者鄭旭凱翻攝）

蘇坤霖當年模仿「瑪麗蓮夢露」造型闖蕩清涼歌舞界。（記者鄭旭凱翻攝）

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