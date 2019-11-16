吸笑氣致死 桃園今年已奪3命

笑氣瓶目前仍維持行政管制，相對易得，近年常遭濫用，被不知危險的年輕人拿來開趴用。（記者周敏鴻攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕全台大都會區陸續傳出吸笑氣鬧出人命案，僅就桃園市來看，半年內就有3人死亡，顯見吸食笑氣十足是「致命的危機」。

醫：吸笑氣過量 10分鐘即亡

衛生福利部桃園醫院麻醉科主任謝瀛洲提出警告，人體吸入的氣體若笑氣佔70%以上，就會嚴重影響到肺部吸入氧氣的效率，導致窒息性缺氧，成人甚至只要10分鐘，就有可能因窒息性缺氧而死亡。

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謝瀛洲說，長期使用笑氣還可能造成麻痺、耳鳴、衰弱、平衡感差、反射減弱、亞急性脊髓炎合併退化等症狀，及肺氣腫、氣胸等副作用。臨床醫療上笑氣合併氧氣使用。

在少女小芬（化名）疑吸笑氣過量死亡前，今年8月9日凌晨，1名林姓男子也到同一家汽車旅館開趴，且同樣是林男遲未退房，被汽旅員工發覺平躺床上氣絕，法醫證實是吸笑氣過量致命；另名36歲女子則在桃園另一處汽車旅館，吸笑氣致死。

警方憂心指出，吸笑氣不會被逮，只能以社會秩序維護法裁罰，就算販賣笑氣的業者被逮送辦，也會獲不起訴處分。若不儘快對吸食或販賣工業用笑氣從重訂定罰則或給予刑責，類似上述年輕人送命的事例不會絕跡。

販賣笑氣業者坦言，笑氣是「賣1桶2000元賺超過1000元」的暴利事業，甚至有人自行分裝成瓶裝笑氣，當起大盤商大賺黑心錢。

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