外送少1個漢堡 男大生遭「黑道」甩4巴掌

外送員因為少送一個雞腿堡被打。（記者王捷攝）

2019-11-14 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕外送員送餐遭到暴力毆打！

頭被爆打 只能一再道歉

呂姓外送員上個月接到嚴姓男子的外送單，他指控，因送去的餐點少了1個漢堡，先遭嚴男狠甩4個巴掌，再狠嗆他「我是混黑道的」，還爆打他的頭部，他受驚嚇不敢還手，只能抱頭一再道歉，事後驗傷提告傷害。

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警方昨表示，將傳嚴男到案說明，詳查嚴男是否為黑道份子，警方認為外送員送餐的安全問題應受保障，全案會嚴辦到底。

呂姓男大生為賺生活費到肯德基速食店打工，店方上月間接到嚴男外送單，派呂男送餐。據稱，嚴男點了1份套餐，呂男抵達嚴男住處後，打了6通電話，嚴男一直通話中，呂男等了10多分鐘仍打不通，只好請管理員打電話到嚴男家，嚴男要求呂把餐點送到他家門口。

嚴男拿到餐點後，付錢讓呂離開，不久店方接到投訴，嚴男怒稱呂男少送了1個漢堡，要求呂男立刻補來；店家為彌補少送，除了漢堡，額外再加送1顆蛋塔。不過嚴男開門看到呂男，先是怒罵三字經，接過呂男遞上的餐點後，竟涉嫌對呂男連甩4個耳光。

年輕的呂男被搧耳光，摀著臉相當害怕，嚴男指著呂男問「為什麼少送漢堡？是想要打架？不知道我是混黑道的嗎？」呂男不知道該怎麼回答，只能道歉。嚴男看呂男不回答，出手打呂的頭，呂男被打後趕緊離開。

肯德基：總公司處理中

事後，呂男到醫院驗傷，並上警所提告傷害。對於是否力挺外送員、未來將如何加強職業教育讓員工懂得保護自己？肯德基分店表示，外送員的狀況總公司正在處理中，分店不便多做回應。

外送員因為少送一個雞腿堡被打，勞工局認為這是職業傷害。（記者王捷攝）

外送員因為少送一個雞腿堡被打，勞工局認為這是職業傷害。（記者王捷攝）

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