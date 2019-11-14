港讓殺人犯陳同佳逍遙法外／台男在港犯罪 我主動逮捕收押

被稱為「台版陳同佳」的搶嫌林湯駿（圖中），台中地院裁定准予羈押。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-14 05:30:00

〔記者吳政峰、姚岳宏、張瑞楨／綜合報導〕男子林湯駿上月在香港持槍打劫後逃回台灣，不同於香港讓殺人要犯陳同佳逍遙法外；我國檢警從媒體得知消息後即積極主動，逮捕林嫌後法院也裁定收押，其中准押的關鍵，是靠著台灣檢警跨境從港方取得的證據。

雖然被害人是香港鐘錶店，但港府態度消極，第一時間僅提供被搶的手錶型號及林嫌的生物特徵等個人資訊，連監視器畫面都不願提供，幸好我方檢警辦案技巧嫻熟，六天就抓到人，並透過比對贓物特徵及他疑在中國、東南亞等國亦犯案等相關證據，說服法官准押。

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目前台灣官方的跨境取證分為通案、個案、機關司法互助，通案就是與他國簽訂正式司法互助條約，具有法律效力，透過這種方式跨境取得的證據，可依刑事訴訟法第一五九條規定，視為具有證據能力。

個案如「關於引渡林克穎瞭解備忘錄」，台英雖未簽司法互助協定，但可就個案進行約定性互助；個案與機關互助亦屬官方提供的證據，依刑訴法第一五九之四條規定，屬於可信之特別情況下所製作之文書，具有證據能力。

取得官方跨境證據 法院較易採認

法務部指出，只要是官方取得的跨境證據，檢察官多會在強制處分或審理庭提出當證據，法院採認機率不小，但若是民間團體提供的資料，就要看法官如何抉擇。本案最後若無法經由正式管道取得港方提供的案件事證等資料，而是透過其他「實務」管道取得，這些資料未來上法庭後有無證據能力，值得觀察。

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