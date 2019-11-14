我押台版陳同佳 港府不給證據

被稱為「台版陳同佳」的搶 嫌林湯駿在今年6月初，於新加坡假冒富少，搶得2只勞力士錶潛逃回台，當地媒體稱之「帥哥搶匪」。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-14 05:30:00

林湯駿在港搶2只勞力士 至少涉4起跨境加重強盜案

〔記者張瑞楨、吳政峰／綜合報導〕台中市二十九歲男子林湯駿，上月六日到香港的尖沙咀麼地道的鐘錶行，持空氣槍搶得二只價值九十九萬港幣（約三八八萬台幣）的勞力士名錶，迅速搭機逃回台灣，被稱為「台灣版的陳同佳」，台中地檢署指揮刑事局中打於十一日抓到他，駕駛BMW跑車的他，藏身在學生套房內，至少犯下四起跨境搶案，每次都搶二只勞力士錶，贓款總計逾一一六五萬元，台中地院認為林嫌涉加重強盜罪，且有逃亡之虞，裁准檢方的羈押聲請。

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依刑事訴訟法與香港澳門關係條例，設籍台中的林男在香港犯下最輕本刑三年以上之罪，適用我國刑法規定（台灣刑法加重強盜罪本刑七年以上），台中地檢署具司法管轄權。

我方從毫無頭緒 才6天逮到人

台灣檢警看到香港媒體的報導後立刻啟動偵查，從毫無頭緒到抓到人僅花了六天，法務部亦透過官方管道向香港索取資訊，但港府至今已讀不回，保持一貫消極逃避態度。

蔡清祥籲港府與台建立司法互助管道

香港警方只透過傳真，交給台灣嫌犯的「人別」資訊及被搶手錶型號，其他證據都不提供，包括鐘錶店的錄影畫面，台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良坦言說，港警「給我們在證據上的協助是很少的」，但「能諒解他們（港警）的難處」。法務部長蔡清祥昨則肯定檢警積極辦案，也呼籲港府與台灣建立司法互助管道，以利犯罪偵查。

租處起出270萬 還有5只手錶

檢警於本月六日鎖定林湯駿，十一日上午，中打幹員發現他藏身中市一處學生套房，趁他出門時逮捕，林男以BMW M4跑車代步，租屋處保險箱內藏放現金二百七十餘萬元，中打查扣用贓款買的鞋子、皮包等奢侈品，還有五只手錶，其中四只是勞力士。

在新加坡等國犯案 我取得事證

林男宣稱在香港搶得的勞力士錶已典當，這五只手錶是他花錢買的，警方對此說法存疑，派員訪查當舖，兩只香港搶得的勞力士格林威治、迪通拿三環名錶已被買走，目前下落不明。檢警調查，林男變賣典當名錶的贓款高達一一六五萬元，除查扣的現金二百七十萬餘元之外，他花一百二十萬元買二手的BMW M4跑車。

據悉，檢警發現林男從今年五月起出國六次，至少在新加坡等國犯下四起跨國加重強盜案。不過在香港之外，其他三起行搶的國家，中檢拒絕透露，僅說已有兩國警方跟台灣洽詢合作（不含香港）。不過中檢認為，目前取得的證據，已足以證明林男至少涉及四起跨境加重強盜案，前天向法院聲押獲准。

林湯駿跨國強盜案偵辦進度

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