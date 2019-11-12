第一屆北市議員後代拒賣祖產 慘遭拍賣拆屋還地

高姓婦人的祖厝是三合院左半部，關渡宮董事長陳玉坤持有右半部土地與 建物，高婦祖厝遭拆除前，取出父親的遺照與物品。 （記者王冠仁攝）

2019-11-12 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市關渡有宗罕見土地官司，祖先改名後代無法繼承古厝，落得被法院判決拆屋還地！

祖先改名 高婦無文件繼承祖產

台北市高姓婦人的祖先在清末民初曾改名「林碧石」，並以此名將台北市大度路一處三合院的一半土地登記為所有權人，「林碧石」過世後，高婦的母親沒文件證明祖先改名一事，無法繼承這筆土地。高婦指控，持有三合院另一半土地的關渡宮董事長陳玉坤明知內情，卻向法院聲稱「林碧石」名下無人可繼承，聲請由當時的國有財產局擔任財產管理人，再提出訴訟讓「林碧石」的土地被拍賣，陳投標取得土地，要高拆屋還地，透過法律強占她的祖產。

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關渡宮董事長提訴訟 標到土地

76歲高婦的父親是第一屆台北市市議員，她說祖先世居關渡，曾曾祖父清末民初入贅林姓家族，讓次子改名「林碧石」，替林家延續香火，「林碧石」輾轉繼承現今台北市大度路一處三合院的一半、約70多坪土地；林多年後認祖歸宗，改名「高清石」，但三合院土地登記所有人仍是「林碧石」。

1947年「高清石」過世，官方紀錄上，土地所有人為「林碧石」，高的後代無文件可證明「高清石」改名，無法繼承土地。但多年來，三合院地價稅都由高母繳納，18年前高母過世，稅捐機關指名高婦繼續納稅。

高婦指控，陳玉坤疑似收集「林碧石」戶籍、名下土地等資料，發現土地無法繼承一事。陳在2010年向法院聲請財政部國有財產局台灣北區辦事處為「林碧石」財產管理人，再於隔年提出「分割共有物」訴訟。法院認為分割會讓土地變狹長，減損經濟價值，同意陳、國有財產局進行「變價分割」；「變價分割」拍賣後，陳以1989萬元取得三合院另一半土地，再於2013年提告要求高婦「拆屋還地」。

高婦︰母親長年繳納地價稅

高質疑，陳聲請國產局擔任「林碧石」財產管理人時，士林地院查無「林碧石」健保資料、入出境等紀錄而認定失蹤，但「林碧石」在身分證問世前去世，如何查得？士林地院沒查出「林碧石」地價稅是由她母親長年繳納，豈不矛盾？

拒受訪 陳玉坤稱一切依法行事

陳在「法律行動」前，曾透過里長表示願購買土地但遭拒，顯見陳明知土地是高所有，但陳的律師在民事陳報狀上卻寫著「由於該建物未辦保存登記，陳報人無法查明其所有權人及其使用權源」，涉嫌使公務人員登載不實。對此，陳玉坤昨拒絕受訪不願回應，只說一切都是依法行事。

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