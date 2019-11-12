天外飛來國際包裹 內藏毒品害他被捕

洪姓男子收到來自德國的國際郵包，內藏Ｋ他命。（示意圖，非新聞事件毒品）

2019-11-12 05:30:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄洪姓男子收到來自德國的國際郵包，因收件人英文名字譯音與他相似，就叫看護簽收，調查官喬裝的郵務人員當場將他逮捕，理由是包裹內藏六．二七公斤Ｋ他命，洪男大呼冤枉，檢方仍認定他走私毒品，高雄地院卻認為，當事人手機沒有與毒梟的可疑通聯，不能僅以收件人名字譯音近似，就認定涉嫌運毒，判他無罪。

無可疑通聯 法官還清白

判決書指出，財政部高雄關去年八月十一日查獲內含Ｋ他命（毛重六．二七公斤）的包裹，黑市價值千萬元，收件人為「HONG RONG HUANG 」，收件人電話為洪男申辦的門號，收件地址也是洪宅，通報調查局航業調查處高雄調查站，並報請雄檢偵辦，專案小組喬裝郵務人員，同年八月十三日前往洪男住處，洪請看護拿他的印章簽收包裹，調查官當場將他拘提，扣得手機及掛號郵件簽收單，依涉犯運輸第三級毒品罪起訴。

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洪男大呼冤枉，強調不知道包裹是誰所寄，法官認為，除包裹收件人英文名字與洪男近似，調查單位查扣他與印尼看護的手機，內容完全沒與毒梟的可疑通聯。且一般人收到包裹，本來就是先簽收再打開看，洪男在喬裝的郵務人員告知為「國際包裹」，就表示他不會有國際包裹，不能僅以收件人名字譯音近似，就認定涉嫌運毒。可上訴。

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