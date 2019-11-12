遭保母摔癱 女娃復元路迢迢

郭姓保母還在押，昨被法警帶來開庭。 （記者楊政郡攝）

2019-11-12 05:30:00

〔記者楊政郡／台中報導〕引發直播主號召群眾到保母家、地檢署鬧場，要求把保母關起來的台中市太平區郭姓保母虐嬰致重傷害案，一歲陳姓女童遭郭女單手拉起，頭部直接撞擊床墊，造成肢體癱瘓、右眼失明等重傷害，台中地院昨辯論終結，郭女認罪，辯護人認為無重傷害故意，請求從輕量刑，女童舅舅痛罵保母沒良心，孩子被摔成這樣還想從輕量刑！

保母認動手求輕判 家屬氣炸

郭女大學期間嫁給鄭姓警員，去年畢業取得保母證照，在家照顧自己小孩並受託照顧陳姓女童等幼兒，因有產後憂鬱，加上失眠情緒不佳，今年六月二十一日受不了自己小孩與陳童一起哭鬧，雙手抓住陳童腋下用力搖晃，單手粗暴的把女童拉起甩在地板上床墊，陳童頭部直接撞擊床墊，雖救回一命，但已達重傷害程度，需以鼻胃管進食，左側肢體偏癱、無言語能力、右眼失明、無法哭與笑等情緒，中國附醫鑑定認為恢復可能性低，目前由慈濟護理之家收治。

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陳母昨在台中地院說，被告夫妻是在法律及法庭上認罪，但在女童面前沒有誠意，在家屬面前沒有歉意，不會原諒他們。

台中地院合議庭表示，陳母已遞交附帶民事賠償訴狀（求償金額在二千五百萬至三千萬元間），將移交民事庭審理。法官訂十一月二十七日上午宣判。

太平受虐女童受傷五個月，復元路迢迢。（記者楊政郡攝）

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