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首頁　>　社會

滿月嬰哭鬧 18歲小爸爸怒搖害傷腦

示意圖

示意圖

2019-11-12 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣十八歲的許姓男子不滿剛滿月的女兒哭鬧，為了宣洩自己的情緒，竟劇烈搖晃女兒造成「嬰兒搖晃症」，事後女嬰呼吸微弱，送醫急救時醫師發現兩眼都視網膜出血、且有硬腦膜下出血情況，認為是外力造成，經通報社會處、地檢署後由社工提起獨立告訴，新竹檢方依過失傷害罪起訴許男。

檢警調查，十八歲許男與黃姓女友育有一女，許男本應注意女嬰出生未滿月，身體發育尚未健全，頭頂囟門尚未閉合，頭部尚有空間讓腦部組織活動，本應細心照護，不可劇烈搖晃，且依當時情形，並無不能注意情事，竟僅因懷抱女嬰時，女嬰哭鬧不休，即貿然劇烈搖晃其手臂以宣洩其不耐情緒，致女嬰雙側視網膜出血、硬腦膜下出血。

六月二十日晚間，許男與女友發現女嬰呼吸微弱，馬上送往醫院急救，經醫院發現女嬰受有外力造成的傷害，乃通報醫院所在地的新竹市政府，經新竹市政府社會處派員調查並通知新竹地檢署後，提出獨立告訴。

四歲前別亂搖晃 嚴重會致死

中國醫藥大學附設醫院小兒科醫師彭慶添指出，「嬰兒搖晃症」是因新生兒頸部尚未發育完成，導致劇烈搖晃時腦部脊椎受傷，這種情況在四歲以前都可能發生，而腦部出血可能導致視網膜出血，嚴重可能會死亡或癱瘓。

他指出，這種情況大多數是因為新手父母沒有耐性所造成，但有時候是因為爸媽為了逗孩子而拋接導致，但劇烈搖晃就讓孩子有顱內出血的風險，因此呼籲一定要避免。

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