重機打滑連環撞 藍寶堅尼險遭殃

一輛藍寶堅尼險捲入3連撞車禍。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-11 05:30:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲鄧男9日上午8時許騎大型重機經新北市北宜公路，疑過彎不慎打滑，撞上對向1輛轎車，轎車後方的大型重機騎士楊男也摔車，所幸楊男後方的藍寶堅尼「牛王」駕駛反應快沒撞上，網友打趣說「要是藍寶堅尼受傷，維修費連賣腎都不夠。」

「牛王」新車價2700萬 網友︰賣腎都不夠修

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據了解，鄧男騎重機出遊，返程自坪林出發回新店，在31.9公里處彎道，鄧男過彎不慎打滑甩到對向道，直接撞上對向鄭男的轎車，跟在鄭男後方的楊男也來不及煞車致「犁田」，還好3人只有手、腳受傷，其餘並無大礙。

3人並未酒駕，將釐清3方肇事責任協調賠償事宜。這起車禍被民眾拍下PO網，眼尖網友發現，楊男後方還跟著1輛藍寶堅尼，直呼藍寶堅尼煞車及時，否則捲入車禍賠償金額可不得了。

據了解，這輛Lamborghini Aventador S要價不菲，新車價約2700萬，搭載的6.5升V12引擎的最大馬力有740匹，靜止加速至時速100km/h只需2.9秒，有「牛王」之稱。

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