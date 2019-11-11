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首頁　>　社會

想吃免費牛肉 監獄主管向受刑人揩油

高雄監獄徐姓主任管理員，協助夾帶牛肉給受刑人食用前，暗中吃掉價值2310元的牛肉，被依貪污治罪條例的圖利罪判刑3年。（資料照）

高雄監獄徐姓主任管理員，協助夾帶牛肉給受刑人食用前，暗中吃掉價值2310元的牛肉，被依貪污治罪條例的圖利罪判刑3年。（資料照）

2019-11-11 05:30:00

圖利罪判3年、公懲會撤職

〔記者楊國文／台北報導〕徐姓主任管理員在任職高雄監獄期間，因關節退化抽痛，要吃牛肉改善，考量長期吃下來是一筆花費，竟將歪腦筋動到受刑人身上，涉嫌向洪姓受刑人說，可代為烹煮牛肉供他食用，還親自到「好市多」買美國頂級牛小排，向受刑人家屬收錢後，協助夾帶牛肉給受刑人食用前，暗中吃掉1/3、價值2310元的牛肉，被檢方依貪污治罪條例的圖利罪起訴，高雄地院將徐判刑3年；司法院公務員懲戒委員會認定徐違失事證明確，有損官箴，判他撤職、停止任用2年。

公懲會指出，徐男停止任用2年期滿後，可再擔任公務員，但申請回原機關的難度很高，原因是必須還有職缺，其次是徐涉刑案被判刑，原機關是否准許他回任仍有疑問。

檢方起訴書指，56歲高雄監獄徐姓主任管理員，因關節退化抽痛，自2013年起自行烹煮牛肉食用以改善膝關節，惟花費不貲。2016年2月，徐向洪姓受刑人說，若想吃牛肉，可由洪母和他聯絡，一起到美式賣場「好市多」買。

徐男得知洪已將訊息告知其母後，主動聯繫洪母，表示洪喜歡吃牛肉，他可代為烹煮供其食用，徐男還和洪母前往「好市多」買美國頂級沙朗、無骨牛小排等10份、濾掛咖啡1份，共1萬1484元，洪母除拿走1份牛肉、濾掛咖啡等合計2700元物品外，其餘牛肉均由徐帶走，翌日起陸續烹煮給洪食用。

烹煮後未經檢查 就拿給受刑人

不久，徐詢問洪還要不要吃牛肉？洪表示「好」。徐因洪母沒空，獨自到「好市多」買美國頂級無骨牛小排6份、 嫩肩里肌肉牛排2份共6930元，另買678元餅乾，他將單據拿給洪母，收取代墊錢後，牛肉帶回住處烹煮，自己留下1/3、價值2310元的牛肉，餘裝入便當盒，未經食物檢查程序，就拿給洪男食用。

徐應訊否認涉圖利不法，頂多違反行政懲處規定。不過，檢方不採信，依貪污治罪條例的圖利罪起訴；高雄地院今年4月審結，依圖利罪判徐3年、褫奪公權3年，可上訴。

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