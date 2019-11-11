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國道不應出現行人 撞死人難究責

楊男莫名跑到國道一號北上175.9公里處，被多車輾斃，國道警察獲報趕往現場處理。（記者歐素美翻攝）

楊男莫名跑到國道一號北上175.9公里處，被多車輾斃，國道警察獲報趕往現場處理。（記者歐素美翻攝）

2019-11-11 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊男在國道一號徒步被撞死，遺體又遭多輛汽車輾過，法界認為，損壞屍體罪並不罰過失者，若汽車駕駛不小心輾壓到屍體，並無刑責可言，至於撞上楊男的第一輛車，因國道不應該有「路人」，這輛車的駕駛，若沒有「應注意而未注意」，就沒有過失致死罪之刑責。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良舉例說，他所知道的火車撞死人個案，尚無司機必須負擔過失致死的刑責，主因在於行人不應出現於鐵軌上，火車司機如無疏忽，就無刑責可言，相同道理，高速公路上有「路人」，這也非正常現象。

執業律師劉硯田說，國道原則上不應出現路人，撞到楊男的第一輛車，駕駛如果沒有違反應注意義務，就不會負擔過失致死罪之刑責，至於第二輛（含）之後的汽車，是輾壓到屍體，還是輾壓到重傷的人？楊男是被第幾輛車輾過時死亡？檢方可能也很難調查得知，在「罪疑利益歸被告原則」下，加上損壞屍體罪不罰過失者，第二輛車以後的駕駛，原則上應無刑責可言。

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