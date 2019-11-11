走上國道遭3車連撞 退休公務員爆頭慘死

鄭女（左）與兩名輾到楊男的駕駛（右1、右2），表情凝重地等候檢方相驗遺體。 （記者張瑞楨攝）

2019-11-11 05:30:00

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中區監理所退休的64歲楊姓男子，昨天凌晨零時7分，徒步走上國道一號北上大雅路段外側車道，被奔馳而過的3輛車子輾過，楊男頭被輾破，當場死亡，3名肇事駕駛事後皆表示，發現時男子已躺在地面上，閃避不及，甚感無辜，檢警將調閱監視器與行車紀錄器進一步釐清。

國道警察昨凌晨零時7分接獲通報，1名男子在國道一號北上175.9公里處外側車道被撞死。謝男駕駛的小轎車停在路肩，離死者約4、50公尺遠，另名王姓駕駛事後打電話報案，指稱好像輾到屍塊，他當時不知道是屍體，先把朋友載回家，再打電話向高速公路局詢問，得知是死亡車禍，趕緊到泰安分隊說明。

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警方調閱ETC門架影像，發現楊男依序遭陳姓、謝姓及王姓駕駛的小轎車輾壓。

進一步調閱謝姓及王姓駕駛的行車紀錄器，證實兩人撞到前，死者已躺在地上，陳姓駕駛車上則未裝設行車紀錄器。

據悉，警方在國道旁一座橋上發現楊男機車，但監視器沒拍到人，初判，楊男是徒步上國道。

昨晚被檢方傳喚的王姓駕駛說，當時車速100公里，「視線暗，人（楊男）又在車道，速度再慢也難以閃避」。

謝姓駕駛則說，當時他準備下大雅交流道，車輛切到外線道時，速度僅有70至80公里，因現場視線不佳，發現有人躺在路上，已來不及煞車，下車查看才知道疑似輾壓到楊男手部。

警方昨清晨3時，聯繫到與楊男同住的鄭姓女友人，鄭女表示，她跟楊男皆離婚，同住一個屋簷下，各自住一個房間，彼此照顧，楊男50歲退休，退休前是監理站公務員，負責國道稽查。

鄭女說，楊男近年包括頭昏、心臟不舒服，求診都找不到病因，醫師曾婉轉說，楊男「心理的病，可能比身體嚴重」。她說，楊男滴酒不沾，前天深夜11時，見楊男吃蒸蛋與補品，狀況看似頗佳，她就回房入睡，昨凌晨1時許，見楊男不見了，手機放在桌上，正覺怪異時，清晨3時許就接獲警方通報。

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