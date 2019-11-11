超衰人夫 抓姦遭妻鎖喉 還被「老王」痛扁

謝男指控，3月初在家意外發現，妻子的購物袋竟有用過的保險套，查訪發現妻子偷吃。（示意圖，資料照）

2019-11-11 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕38歲鄭姓女子偷吃59歲同事郭男，鄭女49歲老公謝男得知很生氣，剛好巧遇郭男開車載鄭女出遊，憤而堵人揮拳痛毆，沒想到鄭女竟勒住老公脖子，讓郭男當街修理自己老公，對此誇張行徑，檢警均感不可思議。

契兄可以當爸 夫氣炸

謝男與郭男事後互控傷害，謝男另控告郭男與鄭女妨害家庭，事後3人撤回告訴，新竹檢方予以不起訴處分。

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謝男指控，3月初在家意外發現，妻子的購物袋竟有用過的保險套，查訪發現妻子偷吃，外遇對象不是小鮮肉，竟是比他大上10歲的郭男，讓他氣憤難當。

雙方街頭亂鬥 都受傷

4月5日下午，謝男開車行經新竹縣湖口鄉國道引道時，發現郭男開車載鄭女，攔停郭車後，揮拳痛毆郭的臉部，郭不甘示弱，持鐵棍毆打謝男，雙方扭打在地。

鄭女竟勒住老公脖子，使他無法動彈，郭男趁機上前補上幾拳，造成謝男頭部、右上肢等處鈍、擦傷，郭男也被謝男打到鼻骨骨折。

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