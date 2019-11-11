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女兒自責／幫媽下載交友軟體 害她遭男網友性侵
2019-11-11 05:30:00
怕夫知道不敢報案
〔記者王俊忠／台南報導〕網路交友千萬要小心惡狼！人妻阿芳（化名）在網路交友軟體認識男子呂炳南，並遭對方性侵，阿芳怕先生知道而選擇隱忍，呂男卻變本加厲，透過LINE威脅阿芳，要把事情抖出來，還害阿芳的女兒自責說「幫媽媽下載交友軟體，竟害了媽媽」，母女抱頭痛哭並報警，台南高分院依性侵罪，判呂男4年10個月徒刑。
3度想逃仍被抓回
2017年4月間，呂男開車到阿芳的住處外，約阿芳上車相談，不料把車開到汽車旅館，阿芳在汽車旅館櫃檯處，3度欲開車門逃離，都被呂男強力拉回車內，接著車子開進汽車旅館，呂男大聲質問阿芳，為何不接他的電話？之後性侵阿芳，阿芳反抗時，身上與腿部有幾處瘀傷。
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惡狼恐嚇要抖出來
案發後，阿芳怕呂男報復、也怕丈夫知道，就先不報案。呂男卻以LINE發訊息逼迫阿芳「要出來跟我說清楚，不要騙我，否則去拜訪他（指阿芳先生）」，阿芳回「見面再聊，好嗎？」
母女抱頭痛哭報警
阿芳的女兒事後得知媽媽遭男網友性侵，自責說「是我幫媽媽下載交友軟體，是我害的，才會讓媽媽發生這種事，很氣自己無法保護媽媽」，母女抱頭痛哭，求助無門下，決定報警。
庭訊時，呂男否認以強制手段性侵阿芳、強調與女方溝通後，阿芳同意發生性關係。
阿芳表示，遭性侵後一直無法好好睡覺，一提到此事就崩潰大哭，時隔1年半，她出庭供述時，還多次情緒失控、痛哭，不希望呂男出現在她面前。
惡狼判刑4年10月
汽車旅館櫃檯人員證稱「好奇怪，那女生很不想進來，那個男的一直拉著她，當時很猶豫房間要不要給男的、恐怖」；一、二審法官認定呂男對阿芳有性侵犯行，判刑4年10個月，可上訴。