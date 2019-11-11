警副所長 使出柔道重摔小三

新竹縣警局王姓副所長與小三外出起口角衝突，在中山高湖口休息區涉將女子用柔道摔傷。（取自縣警局官網）

2019-11-11 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕四十七歲的新竹縣警局王姓派出所副所長，三月間開車載彭姓小三外出，雙方在車上發生口角衝突，車子開到中山高湖口休息區時，彭女下車躲到休息區裡面，王男竟用警察所學柔道「大外割」，將彭女摔倒在地，造成她右腳韌帶撕裂性骨折、頸部挫傷。新竹地院依傷害罪判王男徒刑五月，得易科罰金。

女出身竹北望族 租屋開賭場

據了解，彭姓女子出身新竹縣竹北市望族，人脈頗廣，卻在租屋處開起賭場，大約四年前任職竹北分局刑事小隊長的王男，因查案認識彭女，兩人竟發展出婚外情。

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兩人熱戀時，彭女常到分局找王男，且自稱是王男的女友，彭女的賭場被查獲後，警界清查其身分時，赫然發現她竟是小隊長的小三，新竹縣警局立即召開人評會，認為王男涉不當男女交往，記兩小過並改調制服員警。

查案認識 兩人發展出婚外情

王男調到新竹縣後山當巡佐副所長，仍繼續和彭女交往，七月間派出所刑責區發生有民眾意外死亡，因家屬無錢辦後事，他募資買棺木幫助家屬，曾獲新竹縣警局表揚。

根據判決書指出，三月二十八日王男開車載著彭姓小三外出，期間兩人發生爭吵，行經中山高湖口休息區時彭女下車，彭女怕被王男毆打，躲進休息區，王男竟推她到投籃機旁，並用柔道的大外割將她摔倒在地，導致她的右膝後十字韌帶撕裂性骨折、脖子挫傷。

休息區傷人 副所長判5個月

王男向法官否認犯行，聲稱自己不是故意要傷害彭女的，然因彭女指證歷歷，且監視器拍到王男對彭女使出大外割摔她的過程，因此法官認定王男犯行明確，依傷害罪判刑五個月，得易科罰金。

本案判決後，彭女在臉書社團痛罵王男：「警察就會打自己的女人！」還說王男當時下手殘忍，掐她脖子想致她於死、手段兇殘；縣警局表示，王員的傷人案件行政處分，將等判決確定再行評議。

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