怪怪的！狼押看守所猝死 肚子有橢圓形外傷

台南看守所表示，陳男在看所內未受到霸凌。（資料照）

2019-11-10 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕30多歲陳姓男子從姪女就讀國小時，就開始性侵領有身心障礙手冊的姪女，時間長達10多年，因涉重罪遭羈押在看守所逾半年，日前猝死。檢方相驗，發覺死者腹部有一個不明顯的橢圓形外傷，確切死因要等解剖鑑定報告出爐。

家屬懷疑被私刑修理

家屬懷疑所內發生「修理性侵犯」的私刑事件，陳男死因不單純，請求檢方查明真相。家屬表示，陳男性侵家族裡的弱勢晚輩，親友們不會原諒他，但他罪不至死，家人希望他坐牢出獄後能改過，如今人在看守所突然死了，無法接受。

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外傷不明顯 非致命傷

據追查，陳男長期沒工作，總是窩在房間打電玩，因姪女受害後不敢說出來，因而10多年後陳的犯行才曝光。陳得知東窗事發，趕緊逃逸，今年4月落網，因犯下重罪加上居無定所，法院裁定羈押，送進台南看守所。

本月5日上午，陳因身體不適就診，看完病後，下午突然昏迷，送醫不治。檢方相驗，死者肚子有一處橢圓形外傷，但不明顯，並非致命傷。

所方指死者低血鉀

家屬認為，監所內兄弟喜歡「修理」的對象之一，就是欺凌幼女的性侵犯，因此懷疑陳男死因不單純。

南所表示，就醫報告指出陳男長期以來有低血鉀問題，監視器畫面也有做證據保全，陳男在所內未受到霸凌。

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