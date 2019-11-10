3屍苦命媽扛家計 帶雙胞胎演本土劇

母子三人靈位前的追思題名簿，至昨傍晚尚無人簽名、一片空白，令人不勝唏噓。（記者張瑞楨攝）

2019-11-10 05:30:00

日夜兼差 至少3份活

〔記者張瑞楨、蕭方綺／綜合報導〕台中母子3人遭棉被裹屍命案，被男友陳宏嘉殺害的陳女是個苦命媽媽，她獨自賺錢養雙胞胎兒子與無業的陳男，除了晚上在八大行業當傳播妹，白天還在本土戲當臨時演員，連雙胞胎兒子也曾參與演出；她並兼賣咖啡、電子產品。陳女遇害後，與兒子的靈位相伴，昨並無親友在場，追思題名簿一片空白，場景令人鼻酸。

29歲陳女臉書可見她為養家奔波勞碌，今年4月間，她還帶著雙胞胎兒子，回故鄉彰化縣竹塘鄉的醒靈宮拍戲，並寫下感想「演員真的好辛苦，頂著大太陽底下拍戲，真的很敬業」，她強調，儘管酷熱，也要拍到最圓滿，「呈現給觀眾戲迷最好的一面」。

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頂著大太陽 不嫌苦

陳女也演出「戲說台灣」的「聖王公傳奇」、「新莊港董大爺」等戲劇，今年6月到嘉義拍本土戲「三立天之蕉子」；她為了多賺錢，兼差賣「媽祖行動電源」、「滅蚊燈」等電子產品與咖啡。

勞累的她，今年4、5月曾抱怨孩子「一定要2個一起抱著走走才肯睡」。其實她極愛孩子，臉書上不吝於呈現2兒可愛模樣。

廖峻兒轟 惡魔兇手

廖峻兒子廖錦德曾在「新莊港董大爺」與陳女及她的雙胞胎兒子對戲。廖錦德昨在臉書貼出抱著陳女兒子演戲的照片感慨：「我這兩天還在想，是什麼樣的惡魔這樣泯滅人性…真的沒想到，他們曾經和我那麼近距離…只願他們到一個無憂無慮的地方，永遠在一起。」

廖受訪說，新聞出來這些天，一直沒有聯想到是合作過的母子，昨天得知後好震撼。他印象最深的是有場戲要抱著裸身的雙胞胎，「那時嬰兒沒穿衣服，只用一塊布包著，我怕他們冷，跟他們近距離接觸，到現在還感受得到當時溫度。」他說，陳女是臨時演員，兩人沒私交，但對方很和善。

該劇製作人蔡見賢表示，陳女帶雙胞胎到劇組拍戲，主要是拍小孩的戲，她在旁等待，很文靜。

廖峻的兒子廖錦德，昨在臉書PO出之前和雙胞胎合作的劇照，痛批兇手是惡魔。（翻攝自臉書）

陳女帶雙胞胎兒子拍戲賺錢拚家計。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

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