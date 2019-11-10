黑手變國手 2年奪職撞總冠軍

鄭從華2004年拿下職業撞球年度總冠軍。（記者王捷翻攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕44歲的鄭從華國中開始接觸撞球，無師自通的他，為了生計曾當過黑手、水電工，但他忘不了國手夢，28歲加入撞球職業會，兩年後一戰成名，拿下2004年職業撞球大賽年度總冠軍。

30多年前，鄭從華國中求學階段，當時被稱為「彈子房」的撞球間（館）環境複雜，雖然他喜歡撞球也有天分，但無法獲得家人支持。

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鄭從華21歲退伍後結婚生子，為了生計，當過水電工、修理機車，撞球生涯曾中斷過一段時間，後來撞球運動逐漸興起，又讓他燃起國手夢。

鄭從華決定靠球桿打出一片天，他毅然中斷工作，改到撞球館打工，陪客人對檯當練習，參加過幾次比賽拿下獎金補貼家用，在家人鼓勵下加入職業撞球協會專心練球，30歲那年成為職業撞球大賽年度總冠軍，抱回50萬元獎金。

撞球沒落 吃力養球館

鄭從華回到台南後名利雙收，開了2間撞球館，有不少人慕名而來，在撞球間等上半天，就是為了能跟他打上一檯球，接著鄭從華自費到美國參加錦標賽，拿下前3名，但撞球運動逐漸沒落，他只好又出戰比賽，再次拿下單站冠軍，仍無法力挽頹勢。

鄭從華說，為維持2間撞球館運作，只能兼營投資虛擬貨幣，撫養高齡9旬的雙親和念國小的小孩，也許世人早已忘記他「府城戰神」在球檯上拚死纏鬥的模樣，但他希望政府能重視撞球運動，培養下一個戰神。

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