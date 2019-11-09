詐領助理費2萬 議員被判刑3年10月

台南市議員吳通龍。（記者王捷翻攝自臉書）

2019-11-09 05:30:00

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕無黨籍市議員吳通龍（見圖，記者王捷翻攝自臉書）被控涉嫌以人頭詐領議員助理薪資二萬元，昨被台南地方法院依利用職務機會詐取財物罪重判三年十個月，吳妻趙蓮瑛也被判處二年有期徒刑，犯罪所得二萬元沒收。吳通龍回應說判決不公，將會上訴。

吳通龍 ：判決不公將上訴

去年正、 副議長選舉時，吳通龍宣布退出民進黨，不過吳通龍的退黨申請沒有通過，只受到一年半的停權處分，目前仍是無黨籍身分。

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檢方調查，吳通龍被控在民國一○二年六月至七月聘僱賴姓助理，事先約定及嗣後實際給付予賴員議員助理薪資每月三萬元，但指示趙蓮瑛製作自聘公費助理遴聘異動表，將賴員的公費助理補助費每月四萬元等不實事項登載於職務上掌管之市議會補助議員僱用助理人員經費印領清冊之公文書，二人涉共同詐領公費助理補助費合計二萬元。

一審認定吳通龍與趙蓮瑛申報不實數額，從中詐得浮報款項供開銷之用，但念其二人無犯罪前科，犯行時間約二個月，詐得款項二萬元之程度，判處吳三年十個月有期徒刑、褫奪公權三年，趙蓮瑛判處二年有期徒刑、褫奪公權二年。

吳通龍、趙蓮瑛另被指控以林姓、梁姓女子當人頭助理，共向議會申報請領助理費一百六十八萬多元，因林、梁二女均以議員助理身分對外執行助理業務，也有選民服務的案件，並領取公費助理薪資，因難認定二人為人頭，這部分判決無罪。

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