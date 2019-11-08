上回賣凶宅這回捲30億吸金 夏于喬父被拘提

藝人夏于喬父親夏世紘。（資料照，記者楊國文攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕富南斯集團（Financial.org）曾找來英國天后Jessie J及伍佰、謝金燕、張惠妹等大牌藝人造勢，舉辦多場投資說明會誆稱保證獲利16%，對外吸金30多億元。台北地檢署昨指揮警調搜索，拘提方姓主嫌等19人到案，藝人夏于喬的父親夏世紘也名列其中。

富南斯吸金案 拘提19嫌

檢調接獲檢舉，富南斯召開說明會時，宣稱集團投資美國股票都由AI人工智慧代操，會員投資以1萬美元為單位，保證獲利16%，打出「半年還本、1年翻倍」的口號大肆吸金，富南斯為取信會員，還強調本金與紅利同時領取。

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富南斯曾找來Jessie J、張惠妹、任賢齊、蕭煌奇等大咖站台，2016年9月13日在新加坡的大型造勢活動，林姓幹部更在舞台向參與活動的民眾表示，大咖藝人不是笨蛋，「如果我們是詐騙集團，他們會接受贊助？會來表演嗎？」

許多投資人看到富南斯造勢不手軟，誤信為正當投資砸錢，直到去年初英國金融監管機構對富南斯展開調查，路透也報導其疑似犯罪組織，加上網路上陸續傳出富南斯涉嫌詐騙的消息，阿拉伯及東南亞等國金融監管機構也發出警告，投資人才驚覺受騙。

檢調發現，富南斯犯罪模式是以典型龐氏騙局「吸新還舊」的方式維持，這些年來吸金總額逾30億元，目前清查到的受害者就約2000多人，昨發動搜索行動拘提夏世紘等集團幹部19人漏夜偵訊，全案朝違反銀行法方向偵辦。

夏世紘的官司不只這一件，他曾與人集資200萬元合購新北市新莊區一處凶宅，卻隱匿凶宅的訊息，以400萬元翻倍賣出，高等法院以夏支付被害女子140萬元為條件，依詐欺罪改判1年徒刑、緩刑3年，全案確定。

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