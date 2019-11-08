趁父熟睡刀插頸 逆女竟喊:爸爸自殺了

巫父遭刺後緊急送往員榮醫院急救。（記者陳冠備翻攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣員林市巫姓女子5日深夜趁父親睡覺時，持水果刀刺進其右頸，當場刺穿頸動脈大量失血，送醫不治。巫女犯案後還衝下樓向家人大喊「爸爸好像自殺了」；警方初步偵查，巫女疑似精神狀況不穩定，加上當晚想起曾與父親口角，心情不悅，衝進廚房拿刀，釀成這起人倫悲劇。彰化檢方複訊後，昨天依涉殺害直系血親尊親屬罪向法院聲請羈押巫女獲准。

為何行凶? 家人不解

巫女（29歲）和父親巫男（57歲）及家人同住一棟透天厝，5日晚間11點，巫男正在樓上睡覺，家人在1樓休息時突然看見巫女衝下樓大喊「爸爸好像自殺了」後，匆忙騎機車離去，家人衝上樓查看，發現巫男右頸插著1把水果刀倒臥血泊中。

請繼續往下閱讀...

案發後，巫男家屬低調送醫，因擔心家中長輩知道，第一時間並未通知警方，警方於6日凌晨1點接獲醫院通報，立即調閱監視器追查，發現巫女躲藏在附近公園，隨後在公園公廁逮捕巫女，並帶回案發現場，扣得1把刀身約20公分的水果刀。

騎機車落跑 落網收押

員榮醫院表示，被害男子右頸部刀傷，經送醫到院，仍因右頸穿刺傷導致出血性休克不治。

檢警初步研判死者因失血過多死亡，也發現巫女疑似有憂鬱症及精神不佳等狀況，檢方將儘速解剖釐清死者死因及犯嫌行凶動機。

據了解，巫男經營小生意，家庭經濟狀況尚可，巫女因精神狀況不佳，目前無業在家，過去並無通報強制就醫紀錄，巫女在案發前1個月，曾與父親因餐桌垃圾問題發生爭執，事發當晚，2人並未口角，家人也不解，巫女為何行凶？

巫女殺父後，匆忙騎機車逃離，連安全帽都沒戴。（記者陳冠備翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法