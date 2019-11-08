苗縣長隨扈喝花酒 還被控幫友出頭揍人

投訴人稱苗栗縣長徐耀昌隨扈徐志純（左圖，投訴人提供），喝花酒還打人。圖為案發KTV（上圖記者鄭名翔攝）。

2019-11-08 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌的貼身隨扈、頭份警分局偵查佐徐志純，被檢舉到有粉味的KTV消費，還動手打人，知情者為免徐志純因隨扈的特殊身分會被「輕輕放下」，向苗栗縣議員陳光軒投訴，盼別因徐志純身分就躲過懲處。苗栗縣警察局表示，根據當事人說法，僅能認定徐志純在場勸架，但他涉足不當場所，此部分記過處分及調離隨扈職務歸建。

徐志純記過 調離隨扈職

對於在KTV內發生衝突鬥毆事件，理應有監視器畫面可調閱追查，警方對此表示，當時KTV內的監視器及附近監視器均未拍到衝突畫面。

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衝突當事者之一馮姓男子的友人投訴指出，他與馮男上月14日凌晨，到頭份市1家有女陪侍KTV聚會，酒後馮男與徐志純起口角，遭徐志純毆打造成臉部撕裂傷，現場還有人自稱是頭份警分局刑事組，他們當下敢怒不敢言，因擔心徐志純事後會躲過懲處，因此向苗栗縣議員陳光軒投訴。

縣警局長翁群能指示調查，頭份警分局約談馮、林2男。據指出，當天休假的徐志純，晚上應友人林男邀約赴KTV，聚會結束準備離開時，在櫃台遇到馮男等人，因雙方均有喝酒，進而發生口角衝突。

1人臉部撕裂傷 6萬和解

對於友人徐志純有無動手，林男說法是，當時徐見發生衝突，表明警察身分上前勸架，未動手打人，隔天酒醒後便與對方和解，支付馮男約6萬元醫療費。至於被打傷的馮男，據稱，他表示當時已喝得很醉，不清楚徐志純有無動粗？

警：監視器沒拍到誰打人

頭份警分局表示，無實證顯示徐志純動手打人，因此是就涉足不當場所、言行失當有損警方形象給予懲處。縣長徐耀昌表示，尊重警方處置。陳光軒表示，事發2週後得知，即向警方了解，呼籲警方秉公處理，嚴加檢討。

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