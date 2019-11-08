屏東16鄉鎮代表涉賄 14人一審判當選無效

2019-11-08 05:30:00

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署去年對十六名涉賄的鄉鎮民代表提起當選無效之訴，除長治鄉代董寶達判決結果尚未出爐，其餘有十四人一審判當選無效，尤其新埤就佔了四人，比例超高；另六名被檢方提起當選無效之訴的村長，五人一審敗訴，新埤村長馮招金一審雖過關，二審卻敗訴定讞。

長治鄉代董寶達判決尚未出爐

屏東地檢署去年對涉賄的九如鄉代馮龍政，新埤鄉代謝麗珠、陳春鳳、潘榮宗、張時田，枋山鄉代李惠紅，車城鄉代尤利智，恆春鎮代楊志偉，長治鄉代董寶達，南州鄉代倪新福、黃文超、馬麗翎，新園鄉代林太平，高樹鄉代許壽全，滿州鄉代洪勝榮、徐振章等十六人提起當選無效之訴。

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除長治鄉代董寶達之外，其餘十五人一審判決結果均已出爐，除南州鄉代馬麗翎一審勝訴之外，其餘皆由檢方勝訴，新埤鄉十一席鄉代中有四人涉賄被檢方提起當選無效之訴，創下罕見記錄，南州鄉與滿州鄉也各有二席鄉代一審被判當選無效。

另有6名村長被判當選無效

屏檢另對長治鄉長興村長邱武康、高樹鄉南華村長吳由、新埤鄉新埤村長馮招金、新園鄉仙吉村長黃仁瑞、新園鄉田洋村長李添二及獅子鄉南世村長楊啟明等六人提起當選無效之訴，屏東地院陸續做出判決結果，除馮招金外，其餘五人均判當選無效，但馮招金被檢方上訴二審後，改判有罪，當選無效定讞。

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