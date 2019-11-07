台男香港打劫逃回台 刑事局監控特定對象

法務部長蔡清祥嘆港方讓犯嫌逍遙法外。（記者吳政峰攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者吳政峰、錢利忠、張瑞楨、邱俊福／綜合報導〕港媒報導一名台男上月赴港搶劫後逃回台灣，恐成「陳同佳第二」。法務部長蔡清祥昨天被問到此事，大嘆陳同佳案港方態度消極，讓嫌犯逍遙法外，反觀台灣5日得悉此事，隨即啟動聯繫窗口了解情資，目前已概略得悉案件原貌，檢警正積極偵辦。

對於此案，台中地檢署立即於前天分案，與刑事局中部打擊犯罪中心組成專案小組。中檢指出，涉案人住台中市，但尚未找到人。目前刑事局除監控涉案特定人士，也要求香港警務處就情資交換，希望儘快給詳細犯案、報案資料，包括監視器、贓證物相關照片等，以利檢方認定其證據力和指揮偵辦。

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蔡清祥呼籲，不論何種司法互助形式，基於犯罪偵查考量，港方應提供我方嫌犯的犯罪事證，一同打擊不法，至於要以哪一類形式合作，雙方可協商討論。台灣人在港犯最輕本刑3年以上徒刑，適用我國刑法規定，由於加重強盜罪在我國為7年以上徒刑之罪，我國有司法管轄權。

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