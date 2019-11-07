退休女校長 誆宗教通靈詐上億

檢方在豪宅中搜出大批玉器。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-07 05:30:00

彭春蘭羈押禁見

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕退休國中女校長彭春蘭組「假宗教、真斂財」詐騙集團，對罹病或親友陷於苦難的人，佯稱有具通靈能力的老師能消災解厄，需付鉅額費用來買玉器珠寶，或舉行玉器過爐法會化解災厄，共詐騙得款上億元，新竹檢方昨指揮警、調收網逮捕3人，並在其中一女嫌竹北豪宅扣得現金約1.1億、金飾與玉器等珠寶數百件，退休女校長已被新竹地院裁准羈押禁見。

新竹地檢署表示，彭春蘭與林姓、吳姓女子等人共謀以假宗教、真斂財方式詐騙財物，自2015年間起，由彭女主動接觸多名被害人，再由林女佯稱具有通靈能力、改運解厄的「程老師」、「方老師」，利用被害人年邁罹病，或趁被害人親友遭逢健康、事業等挫折無助之際， 誆稱被害人有冤親債主、預言被害人或其親友近日有災禍，需支付鉅額費用買玉器珠寶，或舉行玉器過爐法會方可化解云云。

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檢方發現，這群人還誆稱可入股、投資虛構的珠寶公司購買玉器珠寶獲利等不實內容，陸續向多名被害人分別詐得300多萬至3千多萬不等款項，詐得金額總計上億元，將詐得贓款藏放於吳女的竹北豪宅中，或輾轉存放於吳女多筆帳戶內，或是買不動產、金飾、玉器珠寶、名牌汽車等財物。

同夥豪宅搜出1.1億

案經檢方長期追查，指揮警、調40餘人，前往被告等人住居所及相關金融機構搜索，在吳女的竹北豪宅內扣得現金約1億1千多萬元、金飾與玉器等珠寶數百件，另扣得被告等人名下汽車、房產及相關帳戶。

檢察官訊後認被告彭女、林女等人涉犯刑法詐欺取財、違反洗錢防制法、銀行法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，吳女也聲請羈押，昨漏夜開庭審理，並持續追查有無其餘共犯。

檢方表示迄今掌握的被害人有9人，目前還在釐清查扣的資料與帳戶，及追查其他共犯與從金流追查其他被害人。

檢方在吳女竹北豪宅搜出1.1億現金。 （記者蔡彰盛翻攝）

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