北市便衣抓女通緝犯 銬錯人

北市便衣抓女通緝犯銬錯人，台北市長柯文哲回應議員質詢時說，應向陳女 表達歉意。（記者王藝菘攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者楊心慧、王冠仁／台北報導〕台北市中正一分局張姓巡佐與許姓警員本月4日將陳姓女子誤認通緝犯，當街逮捕上銬，市議員阮昭雄昨在市政總質詢質問市長柯文哲：「市長你不是強調SOP嗎？竟發生這種抓錯人的離譜狀況，讓人民害怕怎麼辦？實在太可惡！」

柯:要向受害人道歉

對此，市警局長陳嘉昌當場坦承錯誤，柯則說，應向陳女表達歉意，抓人也要按照SOP，需給員警做勤務教育。中正一分局昨已將張、許2員記申誡以上行政懲處，並將此事列為案例。

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警局長︰警作業的失誤

阮昭雄表示，便衣員警在萬華區昆明街119號前將陳女抓起來，雖員警有表明身分，但未出示證件又著便衣，讓陳女感到害怕，擔心遇上「假警察」擄人勒贖，但2名員警仍用手銬將陳女銬起來，陳女堅決要有人證，向一旁旅店的店員求助，盼對方協助報案，此時員警才說要看身分證，才發現抓錯人。

市警局長陳嘉昌坦承錯誤，說明是中正一分局到萬華抓通緝犯，員警在第一時間根據面貌、髮型認為對方是通緝犯，確實是員警作業的失誤。

阮昭雄質疑為何員警如此便宜行事？陳嘉昌表示，應先表示警方身分，並出示證件，也需和對方確認身分。

據了解，張從警10多年，算資深員警，許也服務3年多，2人都不是「菜鳥」。當天2員接獲線報，指稱1名通緝犯常在昆明街一帶出沒，才前往攔查抓人。

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