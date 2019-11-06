被控火警躲起來／女消防員擺爛不救人 派出勤就檢舉

台南市李姓女消防員被指控只要長官要求她出勤，她就檢舉投訴，今年10月安南區火災時李女自稱怕火，未參與救援。 （記者王捷攝、資料照）

2019-11-06 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕消防人員打火救災，是民眾心目中的英雄，不過台南市某消防分隊李姓女消防員被指控，在隊上常常擺爛，要她做事就檢舉勤務不公，出勤救火竟稱怕火，不敢進入火場救援，甚至在火災時躲起來未出勤，影響消防隊的團體戰力，讓主管單位頭痛，卻拿她沒轍！

台南市消防局指出，該名隊員狀況很多，若在民間企業早就被開除了，但公家機關只能懲處，無法對她免職，目前已開完考績委員會，會考慮李女是否適任外勤，並檢討懲處，若可能影響救災、救護勤務，影響民眾權益，造成第一線弟兄困擾，會考慮懲處、調動；李姓女消防員不願表達意見。

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女消防員不願表達意見

據了解，40多歲的李女曾在外縣市消防局服務，調來台南已滿20年，起初安排在內勤工作，但她在內勤時與同事、長官相處不快，只要指派她工作，就認為勤務不公而四處投訴，15年來換了5個單位，沒有內勤科室敢收她，5年前將她派駐外勤分隊。

李女被派到台南某分隊，但待不到2、3年，她就因不滿救護出勤，指控診所醫師教唆病患濫用119，引起醫師不滿，想要對李女提告誹謗，最後消防局派員勸說下，同意只要李女調離分隊，醫師就不提告。

李女到另一個分隊，狀況仍未改善，有消防員指控，李女在隊上常常擺爛，要她做事就檢舉勤務不公，出勤時躲起來等。今年7月有2場火警李女未出勤，9月的消防栓檢查未落實，大家都很怕跟她出勤。

而10月25日安南區1場火災，造成1死1重傷，當時李女的分隊是第一梯次救援隊，任務是進火場搶救受困民眾，但消防員指出，李女自稱怕火，所以在消防車前晃來晃去，沒去救火，外勤消防員不敢怪她。

此外，還有消防人員指控，分隊長對她說若不想待可以調走，豈料遭李女告妨害公務，最後檢方作出不起訴處分。

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