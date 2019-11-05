安眠奶粉餵死女嬰 父判刑 母輕生

FM2常被濫用，沒想到竟被大人拿來餵食吵鬧的幼嬰。（資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子受不了2個月大女兒哭鬧，竟4度將含有三級毒品FM2成分的安眠藥摻入奶粉餵食，女兒一命嗚呼，檢方依殺人罪起訴；高等法院認定陳男無殺害女兒意圖，且犯案時受憂鬱症所苦，導致有精神耗弱情形，符合減刑規定，昨依故意對兒童犯傷害致死等罪，判刑4年6個月。

不聽管教 3歲兒也曾被餵

此案還爆發「案外案」，陳男、陳妻因3歲大的兒子不聽管教，另涉將含FM2成分的安眠藥摻入奶粉餵食他，陳男夫婦均被依「非法使人施用第3級毒品罪」起訴，由士林地院審理中；不過，陳妻竟自殺。

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39歲陳男與妻子育有3歲兒子、2月大女兒，一家人與中風母親同住，夫妻以打零工維生。

2017年7月27日凌晨，陳家2月大女兒哭鬧，陳男為使她停止，竟將含FM2成分的安眠藥摻入奶粉餵食，清晨近5點時，因女兒出現異樣，送醫不治。

士林地院審理時，陳說因為工作與經濟壓力均大，而女兒哭鬧不止，才會將從醫院領取的安眠藥2度摻入奶粉內餵食女兒，絕非故意殺害她。

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