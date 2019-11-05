水壺加料洗碗精害流產？ 父親女友不起訴

翁女丈夫在臉書爆料公社PO文懷疑岳父女友在老婆水壺加洗碗精。（資料照〉

2019-11-05 05:30:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區懷孕23週的翁姓女子，指控父親35歲的黃姓女友在她的水壺內偷加洗碗精，害她腹瀉且產檢時發現胎兒有唇顎裂（兔唇）情況，懷疑對方意圖讓她流產，控告黃女涉及傷害及墮胎未遂罪；新北地檢署調查認為，無科學根據證明洗碗精會造成胎兒死亡，不起訴。傷害罪部分，因翁女撤告予以不起訴。

無法證明洗碗精會造成胎兒死亡

翁女的丈夫今年4月在臉書社團PO文：「新北市新莊區有一位非常有愛心的小姐，有次在我老婆的水壺內加洗碗精，經過多次查詢有異決定裝攝影機側錄，於是發現了驚人的八點檔劇情！」並指這名女子是他岳父的女朋友，平時都跟老婆同住，最後還強調「人在做天在看，不是不報時候未到」。

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翁女因此提告指控，黃女今年4月13日、14日兩度在她平日常用的飲水壺加入洗碗精，害她腹瀉，到婦科回診，透過超音波診斷發現胎兒有唇顎裂的症狀，直覺是喝了洗碗精所致。

翁女認為，可能是先前經常與黃女爆發口角爭執，懷疑對方以此手段報復。

曾有口角 故意洗不乾淨殘留洗碗精

黃女警詢時供稱，只是故意洗不乾淨讓洗碗精殘留；庭訊時坦承在翁女水壺加入洗碗精，但否認有墮胎犯意。

黃女涉嫌傷害罪，獲翁女撤告不起訴；墮胎未遂罪部分，因無科學根據指出洗碗精會使胎兒流產，且洗碗精本就用於清洗鍋碗瓢盆等食器，成分頂多致人腹瀉、過敏等不舒服狀況，應無可能造成胎兒或人體死亡結果，因此將黃女不起訴。

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