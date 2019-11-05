惡煞闖民宅開槍 1中彈1被押走痛毆

民宅傳出槍聲，警方拉起封鎖線採證。 （民眾提供）

2019-11-05 05:30:00

〔記者許國楨／台中報導〕一群惡煞前天深夜分持槍械及棒棍闖入台中市南區仁義街一戶民宅內，屋內曾姓男子腿部中槍，曾男的友人吳男被押走，遭痛毆後才獲釋，所幸2人就醫後無大礙，警方案發後逮捕4名疑犯，但雙方均對開槍原因避重就輕，不願說清楚，案情陷入羅生門，警方不排除是「見不得光」的債務衍生，正持續追緝開槍主嫌到案，釐清案情。

據了解，傳出槍聲的透天厝林姓女屋主表示，前晚與3名男性友人在家中小聚，約10點30分時，有4名以上歹徒分持槍械及棍棒衝入屋內，表示在場34歲曾男與他們有糾紛，欲強行帶走曾男遭拒，此時曾男的28歲吳姓友人見狀，與對方理論，雙方一言不合發生肢體衝突。

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期間有人開槍，造成曾男左大腿中彈貫穿，歹徒見曾男倒地，隨即將吳男強押上車，接著分乘3輛接應的自小客逃逸，警方獲報在現場找到1個彈殼，並協助將中槍曾男送醫，且通報線上警網，協尋被歹徒押走的吳男。

約1小時後，渾身是傷的吳男被丟包後，向路人求助送醫，他向警方說，被對方押上車後，遭槍柄敲頭及棍棒痛毆，造成全身多處挫傷及右手骨折等傷勢。

警方昨天凌晨將涉案3台車輛查扣到案，並將涉案的28歲陳姓男子等4人帶回偵辦，但弔詭的是，陳男等人辯稱，他們只是負責開車，不知道同伴進入屋內究竟為何，連同被害人對開槍原因也是避重就輕不願說清楚，且雙方口徑一致，均表示不認識開槍主嫌。

警方懷疑內情不單純，不排除是賭債或其他撈偏門等「見不得光」的債務衍生，正持續追緝開槍主嫌，希望起出犯案槍械釐清案情。

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