3大桶熱豆漿放後車廂／急煞車翻倒 燙傷4歲女

轎車內部留有打翻的豆漿。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者王宣晴／新北報導〕34歲何姓男子昨購買3桶各20公升的熱豆漿，熱豆漿擺放在轎車後車廂，返家途中因燈號變換急煞，未料後座車椅的卡榫鬆脫，坐後座的4歲女兒首當其衝，遭滾燙豆漿波及，造成全身有60%的2、3度燙燒，警、消將她送醫，就醫後幸無生命危險，警方將調查釐清女童燙傷原因。

想送給志工 卻變憾事

據了解，何男從事植牙業務工作，平時與妻子及2名女兒住在嘉義，本週回到妻子位於新北市五股的娘家，因岳父母是靈鷲山信徒，同時也是志工，而靈鷲山在三重綜合體育館舉辦法會，昨上午便拜託何男去三重購買豆漿，晚間送到法會現場提供與會志工飲用。

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女童全身有60%燙傷

何男駕駛中古的BMW掀背轎車，將每桶20公升的3桶熱豆漿擺放在後車廂，分別為6歲及4歲的年幼女兒坐後座，不料即將回到妻子娘家時，何男因燈號轉變緊急煞車，致後車廂未固定好的豆漿倒翻，後座左邊的車椅因此前傾，4歲女兒當場被擠到踏板處，滾燙豆漿澆淋在女童身上。

何男嚇得趕緊將女兒抱到前座擦拭身體安撫，發現女兒皮膚因為燙傷剝落，趕緊開車回家求救，警、消趕到發現女童全身60%的2、3度燙傷，趕緊送醫急救，幸生命跡象穩定，暫無生命危險

為打翻的熱豆漿。（記者王宣晴翻攝）

被燙傷的女童被送上救護車。（記者王宣晴翻攝）

車內殘留打翻的豆漿。（記者王宣晴翻攝）

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