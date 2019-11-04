姊弟不倫戀變調／人妻持刀捅陪唱少爺

台南市區一處練歌場少爺遭女同事捅一刀，被送醫治療。 （記者王俊忠翻攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲的已婚女子阿美，到台南市1家練歌場上班，沒想到縱橫聲色場所多年的她，竟與店內1名相差15歲、外號「安仔」的單身少爺熱戀；阿美最近發現安仔是個花心男，女友1個交過1個，2日深夜雙方在練歌場外談判，阿美突然持水果刀一刀刺進安仔上腹部，安仔送醫後意識清楚、無生命危險，阿美則被依殺人未遂罪嫌送辦。阿美朋友致電本報澄清，稱阿美多次要求分手，並非迷戀對方不放手。

依殺人未遂罪嫌送辦

阿美曾在高雄開「小吃部」當女老闆，後來因生意差收攤，2年前她到台南市區1家練歌場當陪唱員工，竟鍾情練歌場店內35歲少爺安仔。

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阿美在安仔甜言蜜語攻勢下，顧不得已婚、人妻身分，1個月前偷偷與安仔熱戀交往。沉浸在姊弟戀中的阿美，最近從朋友口中得知安仔是個花心男，「女朋友是1個換過1個」，而且很多女朋友都是歡場圈內的小姐。

阿美不甘感情受欺騙，2日深夜約安仔到店外談判，當面指責對方太濫情，2人講到針鋒相對，阿美氣得拿出水果刀往安仔上腹部猛刺1刀，接著打電話向警方報案自首，並待在現場等二分局警方到場偵辦。

阿美向警方哭訴遭安仔欺騙感情，會買刀是想傷害對方、也想傷害自己，要讓安仔內疚一輩子。阿美一時衝動，吃上殺人未遂官司，被警方移送台南地檢署偵辦。

台南市區一處練歌場少爺遭女同事捅一刀。 （記者王俊忠翻攝）

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