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聯醫管理師染毒 涉販毒給藥頭
2019-11-03 05:30:00
〔記者邱俊福、陳璟民／台北報導〕在台北市立聯合醫院擔任愛滋病個案管理師的邱姓男子，涉嫌提供毒品給一名藥頭，台北市警松山分局趁邱男自日本參加研討會返國時，在機場逮人，在其住處搜出200多公克安毒等。警詢時邱承認吸毒、否認販毒，檢察官複訊後諭令10萬元交保。
警方上月間逮捕李姓藥頭，追查毒品上游時鎖定43歲邱男，得知他赴日參加愛滋病防治研討會，上月31日返國，報請檢察官指揮並將其境管。邱一下機就被航警逮捕，交給專案小組，警方隨後在其台北市萬華區住處起獲毒品等物。
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邱男所屬單位的中心主任顏慕庸表示，已暫停邱男業務，今開會議處。顏表示，邱男英文能力佳，便請他負責國際事務、愛滋病個案管理等業務，任職3、4年，之前表現都不錯，直到幾週前見其精神不濟，所屬組長曾予關心。