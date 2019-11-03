夜宿IKEA露鳥 李興文兒稱是藝術

藝人李興文長子李堉睿到IKEA過夜露鳥，昨天到案，對外表示歉意。（記者吳仁捷攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文長子李堉睿到新北市新莊IKEA挑戰過夜露鳥，並將影片上傳YouTube，遭IKEA業者提告。李堉睿昨到新莊警分局製作筆錄及表達與IKEA和解的意願，另兩度對外發表不到10秒及40多秒道歉聲明；他說，拍攝挑戰IKEA過夜是種微電影、藝術，外界覺得他做不好的地方，跟大家道歉。

警批荒唐追求點閱率

對於他的「藝術說」，很多人不認同。一名資深刑警就說，李的行為涉及妨害風化、侵入建築物等罪，已屬違法；更重要的是，他是星二代，易受矚目，也容易成為年輕人仿效對象，卻為了追求點閱率做出荒唐行為，對其行徑要給予譴責。

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李堉睿說，對他而言是藝術，大家可能認為他散布猥褻，就看外界怎麼看待。

李堉睿上月28日晚間挑戰IKEA過夜，還全裸露鳥在鏡頭前假盥洗、做出自慰等舉動，隔天上午才離去。警方昨二度通知李到案，李供稱到IKEA過夜是模仿YouTube上的挑戰24小時影片。

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