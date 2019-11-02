為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

囚犯有傷害行為 監所可上手銬腳鐐隔離

高雄監獄陳姓受刑人，疑遭私刑不治。 （資料照）

高雄監獄陳姓受刑人，疑遭私刑不治。 （資料照）

2019-11-02 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕監所人員表示，常和舍友發生衝突的囚犯，一部分是精神疾病患者，另外就是反社會人格者，後者無法融入監所內的小型社會，屢和他人甚至管理員吵架。監所為了囚情穩定，多把這類人犯收容在獨居房，井口真理子命案凶手劉學強就是一例。

據了解，無法假釋或家人鮮少關心的囚犯，因看不見未來，很容易與他人發生衝突，若又具反社會人格，不知如何與舍友相處，很容易出事，故監所多把這類囚犯監禁在獨居房隔離保護，並非懲罰。

囚犯若與人衝突、有自傷或傷人行為，或是不服管教，監所可視情況施以戒具限制行動，手銬與腳鐐最常見，並移至違規考核房隔離。經過3至7天情緒平復期，評估後再決定是否重新安排與人同住。

至於精神疾病囚犯，除安排定期就醫，並由醫師視情況建議是否移至病監，男囚到台中培德監獄，女囚去台北分監；若醫師認為有需要，也可戒外就醫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
家暴毒男關進高雄監獄 疑遭殺人犯集體私刑虐死
2019-11-02 05:30

家暴毒男關進高雄監獄 疑遭殺人犯集體私刑虐死
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播