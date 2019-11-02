囚犯有傷害行為 監所可上手銬腳鐐隔離

高雄監獄陳姓受刑人，疑遭私刑不治。 （資料照）

2019-11-02 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕監所人員表示，常和舍友發生衝突的囚犯，一部分是精神疾病患者，另外就是反社會人格者，後者無法融入監所內的小型社會，屢和他人甚至管理員吵架。監所為了囚情穩定，多把這類人犯收容在獨居房，井口真理子命案凶手劉學強就是一例。

據了解，無法假釋或家人鮮少關心的囚犯，因看不見未來，很容易與他人發生衝突，若又具反社會人格，不知如何與舍友相處，很容易出事，故監所多把這類囚犯監禁在獨居房隔離保護，並非懲罰。

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囚犯若與人衝突、有自傷或傷人行為，或是不服管教，監所可視情況施以戒具限制行動，手銬與腳鐐最常見，並移至違規考核房隔離。經過3至7天情緒平復期，評估後再決定是否重新安排與人同住。

至於精神疾病囚犯，除安排定期就醫，並由醫師視情況建議是否移至病監，男囚到台中培德監獄，女囚去台北分監；若醫師認為有需要，也可戒外就醫。

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