家暴毒男關進高雄監獄 疑遭殺人犯集體私刑虐死

高雄監獄陳姓受刑人，疑遭私刑不治。 （資料照）

2019-11-02 05:30:00

2管理員4雜役羈押禁見

〔記者黃良傑、吳政峰、洪臣宏／綜合報導〕高雄監獄陳姓受刑人，上月間因「異物梗塞」送醫，急救後不治，檢察官會同法醫複驗遺體時發覺，陳男身上有多處可疑傷痕，疑曾遭痛毆，全案急轉直下。檢察官懷疑是一起「私刑」命案，逮捕2名戒護管理員和4名雜役受刑人，因被告供詞疑點多，高雄地院裁准將6人全部羈押禁見。

受刑人有多處可疑傷痕

據了解，陳男服刑期間情緒不穩，常和其他收容人起衝突，且有不服管教情事。上月17日，陳男又被關進違規考核房，在房內疑與同房受刑人起衝突，過程中身體不適嘔吐昏迷，送醫不治。

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高雄監獄副典獄長翁永芳表示，陳姓收容人因家暴及毒品罪入獄，需服刑2年4月，已坐牢2年，當天關進違規考核房後，出現身體不適，有「異物梗塞」跡象送醫。據指出，陳曾對母親、姊姊、兒子家暴。

檢方相驗發覺，陳男身上有不明外傷，前天指揮警方搜索高雄監獄，查扣監視器等證物，傳喚戒護科李姓、邱姓管理員，及4名接觸過死者的雜役，認定6人言詞閃爍，全部聲押。高雄地院認為被告說詞避重就輕，之間又有上下管理控制關係，有串供之虞，裁准收押。

遭押的黃男等4名雜役，2人犯殺人案，另2人因槍砲及剝奪行動自由罪入獄。

監所兄弟最愛教訓3類人

檢方雖朝「私刑太超過」造成命案方向偵辦，但強調須待法醫研究所鑑定結果，才能確認死者有無遭到刑求或不當體罰。翁永芳說，全案進入司法程序，獄方全力配合調查。

更生人阿凱受訪表示，收容人在監獄沒事都在「練體力」，出手常不知輕重，本案有可能是教訓變成誤殺。他說，監所兄弟最愛教訓的人，是性侵幼女的獸父、利用人與人間信任不勞而獲的詐欺犯、搶劫或欺負老弱婦孺者這三類人；本案陳男對弱勢家人暴力相向，可被歸類為「欺負婦孺」的渣男。

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