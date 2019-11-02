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有可疑即通報／9成受虐兒 未就學未托育

魏姓外婆涉嫌凌虐孫子致死，遭檢方聲押禁見獲准，專案小組昨相驗後，重回租屋處採證。 （記者吳仁捷攝）

魏姓外婆涉嫌凌虐孫子致死，遭檢方聲押禁見獲准，專案小組昨相驗後，重回租屋處採證。 （記者吳仁捷攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕兒福聯盟執行長白麗芳指出，本案受虐兒童僅5歲，根據研究，台灣重大兒虐都是發生在6歲以下，因為6歲以前兒童幾乎無法自我保護，而且9成重大兒虐案兒童，都未就學也未托育，若家庭又較封閉，其實不易察覺異狀。

白麗芳認為，政府推動社會安全網有限制，未被通報難以進入處理範圍，她認為，這必須有賴民間如鄰居、里長、小兒科醫師等最有可能接觸到幼兒的人提高警覺，有疑慮就通報，防止悲劇發生。

白麗芳也說明，目前兒盟推動「孩要幸福：育兒守護站」計畫，主動與里辦公室、小兒科診所合作，若接獲通報就會前往關心可能有「逆境」的家庭，如新手父母，或者本案的外婆，可能因為經濟能力差、對外求助能力差、缺乏育兒常識等，造成有兒虐風險。

此時若經由通報，兒盟介入，就會依據需求適時提供教育服務，或是協助經濟補助，從源頭預防兒虐發生。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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