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有可疑即通報／9成受虐兒 未就學未托育
2019-11-02 05:30:00
〔記者楊綿傑／台北報導〕兒福聯盟執行長白麗芳指出，本案受虐兒童僅5歲，根據研究，台灣重大兒虐都是發生在6歲以下，因為6歲以前兒童幾乎無法自我保護，而且9成重大兒虐案兒童，都未就學也未托育，若家庭又較封閉，其實不易察覺異狀。
白麗芳認為，政府推動社會安全網有限制，未被通報難以進入處理範圍，她認為，這必須有賴民間如鄰居、里長、小兒科醫師等最有可能接觸到幼兒的人提高警覺，有疑慮就通報，防止悲劇發生。
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白麗芳也說明，目前兒盟推動「孩要幸福：育兒守護站」計畫，主動與里辦公室、小兒科診所合作，若接獲通報就會前往關心可能有「逆境」的家庭，如新手父母，或者本案的外婆，可能因為經濟能力差、對外求助能力差、缺乏育兒常識等，造成有兒虐風險。
此時若經由通報，兒盟介入，就會依據需求適時提供教育服務，或是協助經濟補助，從源頭預防兒虐發生。