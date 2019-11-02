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男童未上幼兒園／父母離婚 低收入外婆顧小姊弟
2019-11-02 05:30:00
〔記者何玉華、吳仁捷／新北報導〕新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，男童及就讀小一的姊姊，與外婆同住，過去沒有家暴通報，是社會局列冊的低收入戶；姊姊表示外婆沒打過她，身上也無受虐跡象，但考量外婆後續要接受調查，仍先安置姊姊。
許芝綺表示，男童已5歲多，但沒有讀過幼兒園，同住姊姊讀小一，他們還有一個妹妹。父母離婚後，3個孩子監護權都交給媽媽，與夫家沒有相關聯絡，父親也沒有探視過。媽媽帶著小女兒住南部，已另組家庭生下一子。
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許芝綺說，魏姓外婆家庭經濟狀況不佳，社會局曾多次媒合實物銀行等物資。
鄰居說，魏婦住處是租的，後來才搬來，偶爾看到她帶著外孫和外孫女出入，平日與大家沒互動，得知魏婦疑虐死外孫，十分訝異。