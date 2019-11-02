外婆狠虐5歲孫收押 童有綑綁痕 滿身傷慘死

魏姓外婆涉嫌凌虐孫子致死，遭檢方聲押禁見獲准，專案小組昨相驗後，重回租屋處採證。 （記者陳慰慈、吳仁捷攝）

2019-11-02 05:30:00

辯稱爬馬桶摔下撞頭

〔記者吳仁捷、陳慰慈／新北報導〕新北市蘆洲區一名5歲男童前天傍晚頭部流血送醫，急救不治，魏姓外婆稱外孫疑在浴室爬馬桶不慎摔撞到頭。但檢察官相驗發覺，男童骨瘦如豺，疑嚴重營養不良導致器官衰竭，且全身遍布新舊傷痕，甚至有傷口潰爛，雙手曾遭綑綁，懷疑是「餓到倒地」撞頭，鎖定魏婦殘忍凌虐造成男童慘死，昨聲請羈押禁見魏婦獲准。

骨瘦如豺器官衰竭

檢警調查，63歲魏婦是印尼籍，已取得台灣國籍，與丈夫離異後獨力養大女兒，女兒生下男童及長男童1歲的姊姊，離婚後嫁到南部，2年前將小姊弟託給母親照顧。魏婦指稱前天傍晚幫外孫洗澡，稍後去陽台關瓦斯，聽到碰一聲跑回浴室，見外孫倒地頭部流血，趕緊通報就醫。

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醫護人員發現身高約110公分的5歲多男童，正常體重應為21、22公斤，但男童僅15公斤骨瘦如豺，且全身滿布新舊傷痕，有撕裂傷、燙傷、擦挫傷、背部還有10多條疑被抽打的瘀痕、雙手則有綑綁痕，通報警方；檢警相驗確認男童傷勢不單純。

稱顧孫身心俱疲

魏婦表示自己在幼兒園當廚工養大外孫，顧得很累、身心俱疲；但她否認虐童，辯稱男童頭傷是洗澡時爬上馬桶摔的，惟對男童全身傷痕無法自圓其說，最後僅承認曾用「不求人」管教男童。被告昨移送開聲押庭時，面對媒體低頭不語。

男童媽媽難置信

警方聯繫不上男童生父，男童媽媽得知噩耗北上，不願相信母親會虐死自己的外孫。

最重判無期徒刑

檢方以「對未滿18歲之人施以凌虐致死罪」偵辦全案，為10年以上、最重可判無期徒刑之罪。

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虐童傷勢圖

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