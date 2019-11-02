豪雨夜 新生男嬰被遺棄泳池女廁

陳姓女子在蘇澳鎮立泳池女廁產下男嬰後，將其遺棄。（記者張議晨翻攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮立游泳池女廁，前晚驚見新生男嬰被生母遺棄，身上滿是血跡，還留有三公分臍帶，僅包裹著綠色外套，在豪雨夜裡大哭，疑剛出生就被遺棄。警方獲報迅速將男嬰送醫，目前生命徵象穩定，並循線找到生母，訊問後依遺棄罪送辦；為何在豪雨夜遺棄親骨肉，仍待檢警釐清。

蘇澳警分局前晚九時十分接獲報案，員警到場時，在女廁發現滿是血跡的男嬰，身上僅有墨綠色外套包裹，瑟瑟發抖，四肢冰冷疑有失溫情況，讓人不捨。救護車將男嬰送往羅東博愛醫院急救，到院時救護人員接下男嬰，著急的往急診室衝，希望孩子平安。

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博愛醫院副院長邱國欽說，男嬰到院時有失溫情況，經治療後，體溫漸漸回升，目前生命徵象穩定，粗判男嬰為生母懷孕三十六週產下，身體無明顯外傷，應為生母自行生產。

警方組成專案小組，調閱監視器畫面，掌握到遺棄男嬰的生母蹤影，經過查訪在昨天上午通知她到案說明。據了解，男嬰生母為四十五歲陳姓女子，這是她的第四個孩子，當晚她穿著粉紅色雨衣、白色安全帽，騎機車到蘇澳鎮立泳池女廁，產下男嬰後就自行離去。

在豪雨夜遺棄心頭肉，陳女最後還是放不下孩子，到公用電話亭打電話報案，才讓男嬰被警方找到，幸無生命危險；陳女涉及刑法遺棄罪，訊問後移送宜蘭地檢署偵辦。宜蘭縣政府社會處說，已請主責社工關懷，因生母遺棄原因還不清楚，已先將男嬰安置在寄養家庭。

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