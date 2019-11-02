國家警光獎 台南市警局獲優等

台南市首創「優質宮廟、文化府城」政策，獲得「國家警光獎」優等。（記者楊金城攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者楊金城／新營報導〕台南市警察局結合市府各局處推動全台首創的「優質宮廟、文化府城」政策，簽署宮廟自律六大行動公約，有效約制廟會陣頭造成妨害安寧、鬥毆等脫序行為，成效卓越，獲得今年「國家警光獎」團體組預防犯罪類優等的肯定。

推動優質宮廟自律公約

警政署副署長黃宗仁在台南市警局局長任內力推這項「優質宮廟」連署行動，對台南市警局在上月底榮獲「國家警光獎」，他昨感動地說，市府團隊、南警家族做到了，希望台南優質宮廟文化改變，進而帶動全台灣的改變，讓治安更好。

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南市警局在今年五月開始推動「優質宮廟、文化府城」政策，在各區舉辦十六場「優質宮廟、文化府城」座談會，獲得全市一二六八家宮廟相挺簽署公約自律，導正廟會活動，廟會妨害安寧案件數銳減，有效改善長期宮廟活動所衍生的社會問題。

黃宗仁說，「優質宮廟」推動要感謝前市長賴清德及黃偉哲的支持並要求市府團隊全力參與，出發點也是保護宮廟，才能獲得宮廟和市民支持。

市警局局長周幼偉對「優質宮廟」政策獲得「國家警光獎」稱讚不已，持續與市府團隊合作推動。

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