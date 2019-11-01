連千毅的大哥 太陽會要角被捕

連千毅（左）直播主之亂幕後黑手，查出和太陽會前苗栗分會長謝育全（右）有關。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄直播主之亂的主角連千毅和開槍小弟「阿桔」已遭收押，警方持續掃蕩連嫌等人背後的黑勢力。警方鎖定與連千毅兩人關係密切的太陽會前苗栗分會長謝育全，前晚赴苗栗竹南鎮逮捕謝男與其蘇姓手下，並同步在高雄逮捕幫派成員李姓男子，起獲太陽會徽章、甩棍等，昨經檢方複訊後聲請羈押禁見。

小弟稱太陽會赴高雄插旗

有連嫌的小弟供出，今年以來太陽會南下吸收成員插旗高雄，並對連千毅委以重任。因兩派直播主亂鬥傳出槍聲，而張姓槍手「阿桔」是謝男的小弟，謝男也是連千毅的拜把大哥，顯示謝男介入相關滋事案極深。

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高雄市刑警大隊聯合刑事局偵八大隊前夜前往竹南一家火鍋店埋伏，當時四十六歲謝男與三十四歲蘇姓手下席開兩桌與友人餐敘，見大批警力壓陣，一臉錯愕就逮。二人否認到高雄組幫派，表示當時只是南下關心好友連千毅。

警方也拘提謝男在高雄的四十七歲手下李男，李男否認是太陽會高雄分會成員，辯稱僅協助謝男等人交代的雜事，未參與滋事。

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