新北議員陳科名在押 再追加起訴

2019-11-01 05:30:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕涉及貪污案在押的民進黨新北市議員陳科名，日前已被檢方起訴，新北地檢署調查發現，陳科名涉嫌勾結土方資源場製作假買賣契約書，新莊區清潔隊徐姓隊員也放水包庇，讓業者少罰二十四萬元，昨天再依偽造文書、公務員對主管事務圖利等罪追加起訴陳、徐兩人。

檢方指出，陳科名涉嫌向市府工務局施壓，協助建商加速取得建照，再換取入股「聯振勝」工程公司，取得建商土方清運等工程利益及現金賄賂，共收賄一七一七萬餘元，已依貪污罪起訴。

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另外再查出在二○一五年間，「聯振勝」承攬新莊一處建案土石方清運工程，清運車輛到合法土資場繞場後隨即開出，有價料轉售給大溪、五股砂石場，無價廢土則隨意棄置，因屢遭查獲違規而被工務局勒令停工。

但停工期間，業者持續清運土石方，二○一五年六月十日在新莊區遭警攔查，警方通知新莊清潔隊當日值勤的徐男前來稽查，徐男卻違規放行，僅要求七日內提出土石方來源及處理地點證明文件；依規定，業者違規沒補件或無法提出來源、去處證明，原應裁罰三十萬元，「聯振勝」業者推派顏姓經理以陳科名秘書身分請託徐男，並請陳科名致電環保局，相關涉案人製作假的廢土買賣合約書，致使環保局誤認業者已完成補正，最後只罰六萬元。

庭訊時，陳科名否認犯行，辯稱只是受請託致電環保局，後續並不清楚；徐男則坦承不諱，因其他證人指證歷歷加上監聽譯文佐證，檢方依偽造文書罪起訴陳、徐，徐男另涉公務員對主管事務圖利罪。

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